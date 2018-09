Fãs da família real são surpreendidos por mimo enviado por Kate Middleton

Muitas pessoas que acompanham e adoram a família real britânica enviaram cartões – e até presentes – para Kate Middleton, príncipe William e o pequeno Louis para celebrar o batizado do caçula do casal. Agora, dois meses depois, eles foram surpreendidos por um cartão de agradecimento enviado pela Duquesa de Cambridge e seu marido.

Alguns dos felizardos compartilharam nas redes sociais o mimo. “O Duque e a Duquesa de Cambridge ficaram tocados que você se preocupou em escrever para a ocasião do batismo do príncipe Louis. Eles estão muito gratos pelas maravilhosas mensagens que receberam e agradecem de coração desejando felicidades”, diz o portal recebido pelo perfil Loopy Crown no Instagram.

O texto veio escrito em um cartão postal estampado com a foto feita pelo fotógrafo Matt Holyoak no dia 9 de julho de 2018, dia da celebração.