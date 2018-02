O polêmico vestido de Kate Middleton no BAFTA

Desde que o Globo de Ouro, as personalidades têm escolhido a cor preta para ir às premiações do cinema em apoio ao movimento Time’s Up, que busca combater o assédio sexual nos bastidores das produções e dar suporte às vítimas. No BAFTA 2018 – considerado o Oscar britânico –, realizado neste domingo (18), não foi diferente.

Leia mais: BAFTA pede que mulheres usem preto para apoiar o #MeToo

A escolha de Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, porém, está gerando polêmica. A esposa de príncipe William compareceu ao evento com um vestido que aparenta ser verde escuro. No entanto, alguns apontam que a roupa pode ser preta, mas o tecido em contraste com o flash das fotos ficou parecendo verde.

A família real britânica costuma ficar à margem de protestos e outros posicionamentos políticos. Então, provavelmente a escolha de Kate e sua equipe foi proposital para evitar um contraste muito grande com a campanha ao mesmo tempo em que não deixa nenhum posicionamento claro. A peça é assinada pela estilista Jenny Packham.