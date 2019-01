A TV Globo divulgou nesta terça-feira (15) que o ator José Mayer não trabalha mais na emissora após mais de 35 anos. O contrato dele venceu em dezembro e não foi renovado.

Leia mais: Vídeo de Angélica com crianças moçambicanas gera polêmica; entenda

+ Homem armado invade shopping e mata ex-mulher a tiros

“Depois de mais de 35 anos de uma trajetória iniciada na novela ‘Guerra dos Sexos’, em 1983, com participação em mais de 40 obras, entre novelas, séries, minisséries e especiais, a Globo e o ator José Mayer informam o fim da parceria, de comum acordo, no final de 2018”, diz o comunicado da empresa.

Acusação de assédio sexual

Em março de 2017, Zé Mayer foi acusado de assédio sexual pela ex-figurinista da Globo Su Tonani, na época com 28 anos. Na época, ela publicou um relato sobre a violência sofrida nos bastidores da novela A Lei do Amor, no blog #AgoraÉQueSãoElas.

Cansada de todas as especulações sobre o caso e com a intenção de colocar um ponto final na história, Su publicou novo depoimento no mesmo blog no começo de maio.

Como consequência, a Rede Globo barrou oficialmente o plano do autor Aguinaldo Silva de que o ator integrasse sua próxima novela, O Sétimo Guardião, conforme informou o jornalista Fernando Oliveira. Desde então, ele ficou suspenso na emissora por tempo indeterminado.