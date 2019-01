Vídeo de Angélica com crianças moçambicanas gera polêmica; entenda

Angélica está de férias em Moçambique junto de seu marido, Luciano Huck, e aproveitou a oportunidade para conhecer o povo local. A apresentadora fez um post com um vídeo em que aparece ao lado de três crianças do país.

A publicação vem acompanhada da legenda “posso dizer que te amo”. Nem todos, no entanto, aprovaram a atitude da apresentadora.

Algumas pessoas comentaram na publicação afirmando que Angélica estaria se aproveitando da miséria do povo local para se autopromover.

Durante a viagem, ela e o marido presentearam as crianças com brinquedos. “Não precisa ir tão longe, no Brasil tem muitas crianças precisando de ajuda”, escreveu um usuário. Outros rebateram as críticas e saíram em defesa dela. E você, o que acha?

