Homem armado invade shopping e mata ex-mulher a tiros

Alighiery Oliveira de Oliveira, de 25 anos, invadiu um shopping da cidade de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, e atirou três vezes contra Lidyanne Gomes da Silva, de 22, sua ex-mulher, nesta terça (15). Ela era vendedora de uma loja e morreu no local. O homem cometeu suicídio logo depois.

“O estabelecimento transmite sua solidariedade aos familiares dos envolvidos e reforça que seguirá prestando todo o suporte necessário aos entes das vítimas”, informou, em nota, o North Shopping Maracanaú.

De acordo com a Polícia, o homem era um funcionário terceirizado do 24º Distrito Policial da cidade. Ele teria roubado a arma para matar a ex-companheira. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para investigar o caso.