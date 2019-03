Jogador de basquete usa tênis desenhado por garota de 9 anos em partida

O astro da NBA Stephen Curry prestou uma grande homenagem a uma garotinha na noite da última sexta-feira (8), nos Estados unidos. No Dia Internacional da Mulher, o jogador de basquete entrou em campo calçando um tênis que uma menina de 9 anos ajudou a desenhar.

O modelo foi projetado depois que Riley Morrison entrou no site da Under Armour, em novembro, e não encontrou um tênis da linha assinada por Curry do seu tamanho.

Chateada, Riley, então, enviou uma carta ao ídolo reclamando do ocorrido. “Eu sei que você apoia garotas no esporte porque tem duas filhas e realizou uma clínica de treinos apenas para meninas. Tenho esperanças que você converse sobre isso com a Under Armor, porque meninas também querem o usar o Curry 5”, escreveu a menina.

A partir da reclamação de Riley, Curry, que defende a igualdade de gêneros no esporte, pediu desculpas pela situação, prometeu uma solução e convidou a menina para o jogo da última sexta.

Assim, no jogo da última sexta, Curry entrou em quadra com um tênis que Riley ajudou a projetar e ela pode prestigiar a estreia de um trabalho seu.

