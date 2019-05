Lady Francisco está internada na UTI em estado delicado

Lady Francisco, de 84 anos, está internada no Rio de Janeiro desde o dia 2 de maio. A atriz caiu enquanto passeava com seus cachorros em abril, fraturou o fêmur e teve complicações no pós-operatório.

De acordo com o boletim médico mais recente, Lady Francisco segue em cuidados de reabilitação pulmonar. Na semana passada, devido a dificuldade de sair da ventilação mecânica, os médicos fizeram uma traqueostomia na atriz – intervenção cirúrgica que consiste na abertura de um orifício na traqueia e na colocação de uma cânula para facilitar a passagem de ar.

“Para trazer mais conforto à mamãe, os médicos optaram em fazer uma traqueostomia. Continuamos com muita esperança que ela evolua e saia do CTI em breve”, explicou Andrea Frank, filha da atriz, ao UOL.

O estado da atriz é estável, mas ainda delicado. Por enquanto, ela continuará internada no Hospital Unimed Rio.

