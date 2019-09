Jennifer Aniston revela o que jamais faria no cabelo

A atriz Jennifer Aniston, que acabou de completar 50 anos, deu uma entrevista pra lá de sincera à revista InStyle. A estrela de Hollywood falou sobre a vida antes da fama, empoderamento feminino e suas escolhas de beleza.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Durante a infância, Aniston chegou a trabalhar como cabeleireira. “Eu cobrava 10 dólares por cabeça no ensino médio”, revelou a atriz. Para quem acha que isso garantiu a beleza das madeixas dela, engana-se. Na juventude, Jennifer também passou por perrengues capilares. “Quando eu era mais jovem, era um inferno. Tentei todos os produtos conhecidos pelos seres humanos para cuidar do meu cabelo”, compartilhou.

Ao ser perguntada sobre deixar ou não os fios brancos, a atriz foi sincera: “Eu não vou mentir, não quero ter o cabelo branco. Pretendo frequentar meu colorista até o último dia da minha vida”, confessou.

Jennifer também comentou sobre a liberdade feminina nos dias de hoje “As mulheres nunca foram autorizadas a ter poder. O poder parece sexy para mim hoje, assim como a inteligência das mulheres e o quão capazes e criativas são”, afirmou a atriz.

Sobre os 50 anos recém-completados, disparou: “Cinquenta. Foi a primeira vez que pensei: ‘Bem, esse número’. Não sei o que é, porque não me sinto diferente. As coisas não estão parando de forma alguma. Eu me sinto fisicamente incrível. Por isso, é estranho que, de repente, seja abordado de uma maneira como: ‘Você parece incrível para a sua idade.”

Leia também: A inusitada resposta de Brad Pitt sobre retorno com Jennifer Aniston

+8 dicas para manter os fios brancos e lindos

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?