Jennifer Aniston estreia conta pessoal no Instagram

“Agora somos amigos no Instagram também, oi Instagram”. Foi assim que Jennifer Aniston estreou nas redes sociais, reunindo todo o elenco de Friends para uma selfie especial.

A atriz, até hoje (15) avessa às redes sociais, acaba de estrear sua conta pessoal @jenniferaniston. Bem humorada, ela se apresenta com simplicidade: “Meus amigos me chamam de Jen”, brincou.

Aniston confessou em uma entrevista recente que a pressão dos amigos para ela entrar no universo digital foi grande. A atriz Reese Whinterspoon é uma das pessoas próximas que insistia para que ela cedesse. “Você consegue ter de verdade um pouco mais de controle da narrativa que está por aí”, disse Aniston ao Entertainment Tonight. “É possível consertar alguns erros e algumas bobagens que, Deus sabe, são ditas com frequência”.

Entre as pessoas que a atriz segue estão, claro, os amigos de Friends, além de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Michele Obama, Julia Roberts, Kate Hudson, Kate Perry, Orlando Bloom, Oprah e mais uma turma! Gwyneth Paltrow, que é ex do seu ex, Brad Pitt, e Justin Theroux, seu ex-marido, também estão na lista de perfis seguidos pela loira, que pelo jeito gosta de reunir bons amigos.

CLAUDIA vai acompanhar de perto! Bem-vinda, Jen!

