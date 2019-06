Faustão: mágoa e veto a Sandy & Junior no ‘Domingão’

Sandy e Junior estão fazendo diversas apresentações em programas de TV para promover sua turnê de 30 anos de carreira, que estreia em julho. A dupla já se apresentou no Altas Horas e no Caldeirão do Huck.

Os irmãos optaram por ir aos dois programas antes de se apresentarem no Domingão do Faustão, um dos principais programas da Rede Globo. Não se fala em veto oficialmente, mas nos bastidores circula um boato de que Faustão estaria decepcionado com a escolha da dupla. A produção do programa confirmou que não há previsão de Sandy e Junior se apresentarem no Domingão.

De acordo com a colunista Keila Kimenez, a mágoa de Faustão provavelmente ocorreu porque Sandy e Junior foram praticamente lançados em seu programa, lá na década de 90. O Domingão foi um dos primeiros a trazer a dupla para o palco e também foi onde eles fizeram a última apresentação antes de se separarem, em 2007.

O apresentador esperava que a dupla desse prioridade a seu programa novamente, mas, provavelmente, a amizade entre os irmãos e Luciano Huck pesou na hora de optar por se apresentar antes no Caldeirão.

