Irmã de Ana Hickmann comemora o sucesso da cirurgia do filho

HAPPY NEW LIFE!!! ✨✨✨ é assim que encaramos essa nova etapa, hj completamos 10 dias de sorriso novo! Tão lindo quanto o outro, mais sapeca do que nunca! Francisco mais uma vez provou que na vida superamos os obstáculos com alegria e tranqüilidade… Entrou no hospital sorrindo, saiu sorrindo. Ainda segue recuperando com a fita adesiva no rosto e tala nos braços (não presentes na foto), mas já vemos inúmeras diferenças principalmente na hora de comer e mamar. Estética? Por alguns foi notado, outros passou desapercebido nos últimos stories da mamãe. O que eu sei é que meu filho continua LINDO!!! Foi a primeira de pelo menos 4 cirurgias, o começo do quebra-cabeças, afinal temos um pálato, uma fenda completa do lado esquerdo e surpresa quando os dentinhos nascerem. Mas uma coisa de cada vez, ele segura a minha mão, eu seguro a mão dele e a gente segue juntos. Te amo Chiquinho, obrigada todos os dias! ❤️ #sorrisonovo #labioleporino #chico ••• Mtos me perguntaram aqui qdo Chico iria operar. Cada criança tem o momento certo, sua hr! E ela sempre chega 😉✨🙏🏼