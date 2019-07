Lady Gaga se muda para casa de Bradley Cooper, diz revista

Lady Gaga pode ter se mudado para a casa de Bradley Cooper, de acordo com a revista de fofocas “In Touch”. O boato faz parte de uma série de rumores que tomaram conta da mídia e das redes sobre um possível relacionamento entre os dois desde as gravações de “Nasce Uma Estrela”, filme que protagonizam.

Segundo a publicação, o novo lar do casal fica em Nova York e Gaga teria se mudado logo após o anúncio da separação de Cooper com a modelo Irina Shayk, no mês passado. De acordo com fontes ligadas ao casal, a cantora e a atriz já levou alguns de seus pertences para a mansão do ator que, antes, morava em Los Angeles.

Ainda de acordo com o informante, Cooper “imediatamente limpou um monte de gavetas e espaço no armário” depois que Shayk saiu, e Gaga “não perdeu tempo em preenchê-los”. Além disso, a fonte afirma que Gaga tem acrescentado seus próprios toques pessoais à casa do ator, incluindo decorações e mobílias pessoais, e que ela pretende fazer renovações mais permanentes em breve.

Por fim, a publicação diz ainda que o suposto casal está curtindo morar junto, mas não pensa em casamento no momento. Cooper e Irina estão travando uma disputa nos tribunais por patrimônio e a guarda da filha Lea, de 2 anos.

Rumores de relacionamento

Os boatos em torno de Lady Gaga e Bradley Cooper ganharam força depois da apresentação da canção “Shallow” na cerimônia de premiação do Oscar, em fevereiro deste ano. A dupla protagonizou um momento apoteótico enquanto cantavam com os rostos colados.

Na época, a cantora rebateu os rumores, negando o caso. “Primeiro, a mídia social, francamente, é o banheiro da Internet. E o que isso fez à cultura pop é abismal. E as pessoas viam amor e, adivinhe, era isso que queríamos que você visse. Essa é uma canção de amor. O filme ‘Nasce Uma Estrela’ é uma história de amor. Nós trabalhamos muito, trabalhamos a semana inteira nessa performance”, disse.

“Do ponto de vista da performance, era tão importante para nós dois estarmos conectados o tempo todo. Olha, eu tive meus braços em volta de Tony Bennett por três anos em turnê pelo mundo. Quando você está cantando músicas de amor é o que você quer que as pessoas sintam”, ressaltou ela.

Em junho deste ano, Bradley separou-se de Irina após quatro anos juntos, o que alimentou mais ainda os boatos de um possível relacionamento com Gaga. De acordo com a revista People, o casal terminou o casamento de maneira amigável e estão resolvendo da melhor forma como dividir a guarda de Lea.

Leia também: ‘Juntos e Shallow Now’: Paula Fernandes lança clipe sem Luan Santana

+ Vídeo: Sandy e Junior choram de emoção ao final de show

Síndrome de burnout: Izabella Camargo conta a sua história no podcast “Senta Lá CLAUDIA”