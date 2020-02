Insensato Coração: Wanda se torna assessora de Natalie

Wanda passa a frequentar a residência de Cortez e Natalie

Foto: Divulgação – Rede Globo

Léo (Gabriel Braga Nunes) flagra uma briga entre Natalie (Deborah Secco) e Cortez. Tudo porque o banqueiro não aprova uma roupa, pra lá de decotada, que a esposa pensa em usar durante um almoço com ele e o assessor. Oportunista, Léo pede para levar a mãe, Wanda (Natália do Vale), ao restaurante só para promover a aproximação dela com Natalie.

Instruída pelo filho bandido, a perua fornece dicas de etiqueta para a jovem, que, definitivamente, não sabe se comportar nos eventos e muito menos gerenciar a mansão do marido.

Assim, Wanda passa a frequentar a residência de Cortez e um dia encontra um caderno de anotações da falecida Clarice (Ana Beatriz Nogueira) contendo tudo sobre a organização do lar. Rapidinho a oportunista fornece as informações a Natalie como se fossem dela própria.

A loira nem desconfia da jogada e, agradecida, decide contratar a mãe de Léo para ser sua assessora pessoal. O crápula fica feliz da vida, já que terá uma espiã dentro da residência do patrão, para melhor poder manipulá-lo.