Harry e Megan planejam deixar Inglaterra de vez

Após fazer duras críticas à imprensa britânica, Príncipe Harry está considerando deixar a Inglaterra junto com sua esposa, Meghan Markle. De acordo com a revista americana Us Weekly, os duques de Sussex estão pensando em se mudar para o Canadá, que faz parte da Comunidade das Nações, associação de países da qual o Reino Unido é fundador.

Meghan morou em Toronto nos anos em que trabalhava no elenco da série Suits. “A recolocação é uma opção”, disse uma fonte próxima da Família Real à revista. “Meghan e Harry estão considerando a mudança para o futuro.”

Atualmente, os duques moram com o pequeno Archie, de 5 meses, em uma casa em Frogmore Cottage, em Windsor, um local mais privado e sossegado em relação à Londres, onde fica localizado o Palácio de Kensington.

“Ela [Meghan] realmente gosta de viver em Windsor”, disse a fonte. “É muito menos complicado de receber visita de amigos e parece menos claustrofóbico do que o Palácio de Kensington.”

“Cansados das mentiras: A realeza enlouquece ao abrir processos para salvar o bebê Archie e sua família. E mais! Por que eles estão deixando a Inglaterra – para sempre!”, diz a manchete na capa da Us Weekly.

