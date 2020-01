Hariany é expulsa do BBB19 por agressão

A Globo tomou uma decisão a respeito do empurrão que Hariany deu em Paula na festa de ontem do BBB19. De acordo com as regras do programa, a sister está desclassificada da disputa.

Os brothers foram reunidos na sala para um comunicado de Tiago Leifert. “BBB19, sentem-se, por favor. Hoje de madrugada houve incidente envolvendo Hariany. Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany esta desclassificada. Paredão de hoje está mantido”, explicou o apresentador.

Veja também



Hariany e Paula tiveram uma discussão na madrugada, e a sister empurrou a colega, que caiu com tudo na cama. Embora Paula tenha feito brincadeira, ela afirmou que doeu a queda. As imagens foram analisadas pela equipe do programa e o resultado chegou só nessa tarde.

Com a expulsão de Hariany a menos de um dia da final do BBB19, essa temporada bateu o recorde de expulsões de todos os tempos. Foram pelo menos três brothers retirados da competição, por motivos diferentes: Fábio, que saiu antes do jogo por ter mentido sobre um patrocínio, Vanderson que saiu da casa para prestar depoimento e agora Hariany por conta da agressão.

Paula continua no paredão contra Carolina, que será resolvido essa noite.