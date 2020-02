Guerra dos Sexos: Felipe e Roberta começam a namorar

Felipe e Roberta se beijam

Foto: TV Globo/Divulgação

Querendo livrar Felipe (Edson Celulari) de uma fria, Fábio (Paulo Rocha) entrega ao amigo o verdadeiro exame de gravidez de Carolina (Bianca Bin) e prova ao amigo que a sacaninha não espera filho algum dele. Roberta (Gloria Pires) toma conhecimento da farsa da sobrinha, consola o executivo e lhe agradece por tê-la ajudado a confirmar que a garota também sabotou seu desfile. Nessa, Felipe beija Roberta, que corresponde.

Depois, em suas casas, eles não param de pensar um no outro. No dia seguinte, o filho de Charlô (Irene Ravache) liga para a empresária e a convida para jantar em sua mansão. Roberta aceita e lá, entre um papo e outro, ela e Felipe se beijam novamente. Porém, são flagrados por Nando (Reynaldo Gianecchini), que fica doidinho de ciúme. Juliana (Mariana Ximenes) percebe o clima entre o antigo casal e briga com o marido. Depois, todo confuso, ele admite a Ulisses (Eriberto Leão) que também gosta da ex-noiva. Em meio a essa confusão, Nenê (Daniel Boaventura) e Veruska (Mayana Moura) encontram os diamantes de Vitório (Carlos Alberto Riccelli) e tentam levá-los para fora do país.