Depois que Cauã Reymond terminou seu relacionamento com Mariana Goldfarb, alguns fãs e alguns portais de notícias começaram a especular que o ator havia voltado com Grazi Massafera, reatando o casamento que teve fim em 2013. Os dois são pais de Sofia, 6 anos de idade. A atriz usou sua conta no Instagram nesta quinta-feira (16) para esclarecer o assunto.

Em referência à notícia publicada pelo colunista Leo Dias, que afirmou que Cauã teria dormido na casa da atriz após o término com Mariana, Grazi escreveu: “Temos uma filha e uma boa relação. Estou separada há cinco anos e ainda sou surpreendida com boatos infundados e especulativos. Até quando? Não creia em tudo que lê. Nos poupem”.

Inicialmente, a artista postou o desabafo em seu Instagram Stories, mas acabou postando o texto em seu feed logo em seguida. “Não tenho nada com o pai de minha filha, além da responsabilidade em criá-la e educá-la da melhor forma possível, respeitando a nossa individualidade. Só ela nos importa! É imenso o amor que temos por ela!” completou.

Confira o post:

