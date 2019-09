Gravidíssima, Fernanda Lima mostra barriga “sem filtro e sem censura”

Fernanda Lima está na reta final da gravidez e decidiu compartilhar com seus seguidores uma foto do barrigão neste sábado (7). No carrossel de fotos, ela aparece tomando sol na beira da piscina com o maridão Rodrigo Hilbert.

Numa das fotos, o casal aparece em um momento fofo, com Rodrigo beijando a barriga da esposa. A apresentadora está grávida de uma menina, que será irmã dos gêmeos João e Francisco Hilbert, 11 anos.

“Na cara, calorzinho na barriga e beijinho do papai. Tudo sem filtro e sem censura, porque nenhuma forma de amor merece CENSURA”, escreveu Fernanda na legenda da foto. O post faz referência à decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de recolher obras da Bienal do Livro com temática LGBT.

O casal ainda não divulgou aos fãs qual será o nome da pequena. Entretanto, em entrevista recente, Rodrigo entregou que o nome provavelmente será Maria.

