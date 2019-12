Gloria Maria vai a evento por uma razão muito especial

Depois do susto e cirurgia para retirar um tumor no cérebro, a jornalista Gloria Maria, que ainda está de licença médica e afastada do Globo Repórter, fez sua primeira aparição pública essa semana. O motivo foi muito especial: prestigiar o amigo, Roberto Carlos.

”Agradeço a DEUS a graça de ter amigos de verdade! Que participaram do milagre de eu estar VIVA!! O Roberto Carlos Foi a primeira pessoa a me ligar minutos depois que sai do CTI. Depois da cirurgia! Me deu fé e confiança!! Essa semana apresentamos juntos o lançamento do filme em 3 D do show que ele fez em Jerusalém. Foi lindo!!! Te amo Rei!!”, Gloria escreveu em seu Instagram, com fotos dos dois.

Acompanhada pelas filhas e o namorado, Gloria passou pelo tapete vermelho com as filhas, Laura e Maria, sempre sorrindo. O namorado foi identificado como o francês Eric Auguin, um antigo amor com quem a jornalista sinalizou ter reatado há alguns anos, em uma entrevista à Ana Maria Braga. Discreta, Gloria não falou sobre o coração, mas emocionada com o reencontro com o Rei, ela lembrou do show que apresentou há 8 anos e que foi gravado em Jerusalém.

“Obrigado, Gloria, pela sua presença. Eu fiquei muito preocupado com você, mas você tem uma força realmente. Você sabe que eu amo você. Obrigado por você ter vindo me ver, me receber, me abraçar”, disse Roberto Carlos.

