Emma Stone anuncia casamento

Depois da melhor amiga, Jennifer Lawrence se casar, parece que Emma Stone se empolgou. A atriz está noiva do roteirista e produtor de Saturday Night Live, David McCary. O anúncio foi feito pelo noivo em sua conta do Instagram, apenas com uma foto sorridente da atriz com a aliança de diamantes e emojis de coração.

Discreto, o casal está junto desde outubro de 2017, depois que a atriz participou do programa. Em abril de 2019, alguns fãs especularam que ela estaria usando uma aliança de diamantes, mas apenas agora admitiu que o compromisso dos dois é realmente sério.

Antes de McCary, Stone viveu por cinco anos com o ator Andrew Garfield, seu parceiro na franquia de Homem Aranha. Os dois se separaram definitivamente em 2017, meses antes dela conhecer o futuro marido. A data da festa não foi anunciada, mas certamente será repleta de muitos famosos.

