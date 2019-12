Justin Timberlake pede desculpas a Jessica Biel

Assim como todas celebridades hoje em dia, o cantor Justin Timberlake foi ao Instagram para se pronunciar sobre o vídeo e fotos que circularam pela internet onde aparece de mãos dadas com a atriz Alicia Wainright em um bar em Nova Orleans.

Timberlake e Wainright estão trabalhando juntos no filme Palmer e estavam com a equipe de produção em um bar quando um paparazzo os filmou a atriz com a mão no joelho do cantor. Ele faz um carinho e segura mão dela. Timberlake estava visivelmente bêbado nas imagens, mas como tudo que chega à internet, logo as fotos rodaram o mundo.

“Eu tento ficar longe das fofocas o máximo que posso, mas por minha família eu sinto ser importante me posicionar quanto aos rumores recentes que estão magoando as pessoas que amo”, ele começa a nota. “Há algumas semanas eu demonstrei um forte lapso de julgamento – mas deixe-me ser claro – nada aconteceu entre mim e minha colega. Eu bebi demais aquela noite e lamento meu comportamento. Eu deveria saber melhor. Esse não é o exemplo que quero dar para o meu filho. Eu peço desculpas para a minha maravilhosa esposa e família por ter colocado eles por essa situação embaraçosa, e estou focado em ser o melhor marido e pai que eu possa ser. Isso não foi aquilo.,” encerra.

Famosos deram apoio à iniciativa do cantor. Timberlake está casado há sete anos com Jessica Biel e os dois tem um filho de quatro anos, Silas. A atriz foi vista no dia seguinte da publicação das fotos usando a aliança de casada. A união, aparentemente, sofreu um pequeno abalo, mas segue em frente. Que bom!

Leia mais: Saiu o trailer de “007 Sem Tempo Para Morrer” e esse filme promete!

+ Primeiras imagens de William em ‘The Crown’ são simplesmente demais

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente