Giselle Itié não aceita ter foto de nu artístico removida do Instagram

O corpo feminino é alvo de muita censura no Instagram. Preocupados com conteúdos de teor sexual, o aplicativo costuma bloquear imagens artísticas de mulheres celebrando seus corpos. A atriz Giselle Itié, 36 anos, no entanto, não se conformou ao ter uma foto deletada da plataforma e voltou a publicá-la.

Na imagem, ela aparece submersa em uma água de azul ciano intenso. Seu corpo está nu, mas de lado, sem mostrar detalhes íntimos. Além disso, os mamilos – que são automaticamente identificados pelo Instagram ao escanear imagens de mulheres de peito nu para deletá-las – não aparecem.

Enquanto a legenda original dizia “Dead pero truly happy” (“morta, mas verdadeiramente feliz”, em uma mistura de inglês e espanhol), o repost veio acompanhado de “(and angry) Ahhaha… quem denunciou a minha imagem?!” (“e brava”, em inglês).

Antes de depois de voltar a publicar a imagem, ela compartilhou uma captura de tela da mensagem de remoção da imagem original. “Removemos sua publicação porque ela não está em conformidade com nossas Diretrizes da Comunidade“, diz o aviso.

Nas diretrizes do Instagram, eles pedem para que nudez associada a “relações sexuais, genitais e close-ups de nádegas totalmente expostas” não seja publicada. “Isso também inclui algumas fotos de mamilos femininos, mas as fotos de cicatrizes causados por mastectomia e mulheres amamentando são permitidas.”, completa a mensagem. No entanto, nada disso se encontra na fotografia publicada pela atriz.