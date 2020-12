Diagnosticado com Covid, Marco Ricca está intubado na UTI

O ator Marco Ricca, 58 anos, está internado há mais de 15 dias, sendo que os últimos sete dias foram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital no Rio de Janeiro, segundo informações da Folha de S.Paulo. Com o diagnostico de Covid-19, ele precisou ser sedado e intubado para receber o tratamento.

Amigos de Marco informaram que nesta terça-feira (8) o quadro de saúde dele teve uma melhora. Por conta dos protocolos sanitários, a família só estabelece contato com ele por meio da equipe médica. O único que visitou pessoalmente o ator, quando ainda estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva, foi seu filho Felipe Esteves Ricca, fruto do relacionamento com a atriz Adriana Esteves. Felipe também já teve Covid-19.

A esposa do ator, Luli Miller, está gravida do primeiro filho do casal. Além de Felipe e do bebê que está a caminho, Marco é pai de mais duas meninas.

A família enfrentava uma situação complicada também com Giuliano Ricca, irmão de Marco, que desapareceu há seis anos. No dia 4 de novembro deste ano, o carro do produtor musical foi localizado próximo à Rodovia Presidente Dutra com pertences e uma suposta ossada da vítima.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo