O presente que Oprah Winfrey dará ao novo bebê real

O bebê de Meghan Markle e Príncipe Harry acabou de nascer e já vai receber presentes. Oprah Winfrey, que compareceu ao casamento real, no ano passado, anunciou que dará livros ao primeiro filho dos duques de Sussex.

“Esse bebê terá livros o suficiente para toda a vida”, afirmou Winfrey ao Acess Hollywood, durante o tapete vermelho do Empowerment in Entertainment Gala, na última terça-feira (30).

Oprah possui um clube do livro, o “Oprah’s Book Club” e tem o costume de presentear crianças com itens literários. Mindy Kaling, colega de trabalho de Winfrey no filme “Uma Dobra no Tempo“, contou que a apresentadora também deu livros a sua filha, Katherine. Porém, o presente foi entregue de uma forma bem inusitada.

Segundo a atriz, dois homens em um caminhão chegaram com uma estante esculpida a mão, que continua uma centena de livros clássicos da literatura infantil. “E eu segurei meu bebê e disse: ‘Você viu o que a Srta. Winfrey fez por você?”, disse ao USA Today.

Winfrey está, recentemente, em parceira com o Príncipe Harry em uma nova série documental para Apple. Durante o Empowerment in Entertainment Gala, a apresentadora disse estar orgulhosa da decisão de Meghan de manter o bebê, em seus primeiros dias, longe da mídia.

“[Ela] Conseguiu levantar e dizer ‘Isso é o que eu realmente quero para o meu bebê e para a minha família e agora eu vou fazer diferente do que tem sido feito há centenas de anos’, eu estou simplesmente orgulhosa”, declarou Winfrey.

Nascimento do bebê real

Meghan Markle e Príncipe Harry anunciaram que o primeiro filho do casal veio ao mundo nesta segunda-feira, 6 de maio. O bebê nasceu com 3,260 kg às 5h26 no horário local. Harry contou que que a mãe e a criança passam bem. O nome ainda não foi divulgado.

O duque de Sussex fez um emocionante discurso sobre a chegada da criança. “Estou muito animado em anunciar que Meghan e eu tivemos um menino esta manhã, um menino muito saudável. Estou tão incrivelmente orgulhoso da minha esposa”, anunciou.

