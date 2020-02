Final de Paraíso: Zeca e Maria Rita vivem felizes para sempre

Zeca e Maria Rita

Foto: Rede Globo

Após ser rejeitada por Zeca (Eriberto Leão), Maria Rita (Nathália Dill) aceita se casar com Otávio (Guilherme Winter), que não cabe em si de tanta felicidade. Zeca é quem não gosta nada da novidade. Apesar de garantir que não ama mais Maria Rita, o peão se abala com a notícia do casamento e decide ir embora junto com Zé Camilo (Daniel). Mas, como o amor de Zeca e Santinha é inabalável, o “filho do diabo” se arrepende de abandonar a amada e se declara a ela. O casal faz juras de amor eterno e decide ficar junto. Numa passagem de tempo, os pombinhos aparecem felizes e com seus filhos nos braços.