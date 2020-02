Fina Estampa: Guaracy se reaproxima de Griselda

Guaracy e Griselda podem ficar juntos novamente

Foto: TV Globo/Divulgação

Certa noite, Griselda aparece no Tupinambar atrás de Quinzé e é maltratada por Guaracy (Paulo Rocha). A grosseria é tanta que Dagmar (Cris Vianna) chega a dar um toque no patrão, sugerindo que ele vá se desculpar com a amiga imediatamente.

Arrependido, o português procura a milionária e pede perdão. Como não é de guardar rancor, Pereirão convida o português gato para comer uma pizza com ela e o neto Quinzinho. É o início da reaproximação entre os dois, que em breve formarão um casal bem animadinho.