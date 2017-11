O ator português Ricardo Pereira, 38 anos, passou a noite de quinta-feira (23) em família para celebrar o aniversário dos filhos Vicente, 6 anos, e Francisca, 4 anos. O tema da festa era o filme Moana e a dupla se vestiu como os personagens da animação.

E vamos começar a festa… #Tenti6 e #Boo4 #animasom #vemserfelizaqui #festanaanimasom A post shared by Ricardo Pereira (@ricardotpereira) on Nov 23, 2017 at 10:41am PST

Acompanhados também da mãe Francisca Pinto e da irmã mais nova, Julieta, os dois foram clicados com o Papai Noel.

No Dia das Crianças, o paizão havia publicado uma foto do trio em seu perfil do Instagram. Dá para ver que a genética do português é forte e, ao menos, os mais velhos puxaram os olhos claros do pai.