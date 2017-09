Filhos de famosos que amamos acompanhar

E antes do Dia do Amigo acabar, eu queria, ao lado dos meus dois grandes amigos, dar um Feliz Dia do Amigo para as minhas amigas. Sim, pra elas. Se você é minha amiga e tá lendo isso, é pra você. Quem é, sabe que é… queria te agradecer por ter estado do meu lado todos esses anos. Por ter segurado a barra comigo quando precisei e quando nem cheguei a precisar. Por ter comemorado tanto, tanto, tanto cada vitória minha; desde a recepção surpresa depois de 50 dias longe cobrindo a Copa, até a visita na maternidade quando Gabriel nasceu. Obrigada, minhas amigas, por sempre terem estado aí. E digo "amiga" no sentido mais amplo da palavra mesmo – aquela com quem falo todo dia e vejo toda hora, a que ligo às vezes pra saber como está. A que pouco vejo mas muito falo. A que pouco falo e pouco vejo, mas muito me importo. A que conheci no colégio, no inglês, na faculdade. No volei, na vida, no trabalho. No estágio, no curso. Obrigada a todas vocês. Saibam que desde sempre, antes de toda a "fama", e de virar notícia pelos mais variados motivos, eu achava que vocês estariam comigo quando tudo isso acontecesse… agora eu tenho certeza de que ainda vão estar aí mesmo quando tudo passar. E se hoje eu realizo um sonho fazendo o que faço, é porque um dia eu tive em vocês a confiança de que poderia dar certo. Amo vocês. Todas! Talvez essa seja a maneira mais prática e eficiente de falar com todas ao mesmo tempo e pedir para que continuem comigo por mais tempo ainda… obrigada. Amo vocês ❤️.

A post shared by Fernanda Gentil – Oficial (@gentilfernanda) on Jul 20, 2017 at 7:41pm PDT