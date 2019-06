Marília Mendonça espera seu primeiro bebê

Sim, a rainha da sofrência está grávida. Marília Mendonça está a espera de seu primeiro filho, conforme noticiou o jornalista Leo Dias na manhã deste sábado (22).

A informação foi confirmada pela própria cantora ao colunista. Marilia está em sua quinta semana de gestação do primeiro filho com o também cantor Murilo Huff, com quem iniciou um relacionamento há pouco tempo.

