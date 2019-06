Ex de Letícia Sabatella comenta novo romance da atriz

View this post on Instagram

A etimologia da palavra, eu não sei. Acontece. Simplesmente acontece sem pedir licença, sem data marcada ou alguma previsão. Das leis da física, a minha preferida é a da atração. Os imãs podem se atrair ou se repelir, dependendo do pólo magnético colocado em contato. É sobre o magnetismo e os encontros. Ainda bem que moramos no mesmo universo, porque eu não sei se eu aguentaria uma existência inteira longe de você. Acho que eu daria um jeito de te encontrar. Acho não, tenho certeza. Não acredito no acaso, só sei que essa energia é linda. Talvez a mais linda e forte que já senti. A etimologia da palavra, eu não sei, mas a etimologia não tem nenhuma importância. Finalmente. ❤️ 📷 @anacissa.