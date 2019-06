Luana Piovani fala como está relação com Scooby

Depois de terminar um relacionamento de anos com Pedro Scooby e após o recente início de namoro do surfista com Anitta, Luana Piovani decidiu se pronunciar sobre a sucessão de acontecimentos que envolvem seu ex-parceiro.

As declarações foram dadas ao colunista Leo Dias. Ao jornalista, Luana falou como anda a relação com Scooby após o rompimento. “Somos uma família. Não tem como não conversar”, disse ela. “Está tudo bem e tende a melhorar.”

Anteriormente, Luana já havia falado sobre o que achou do namoro de Scooby e Anitta. “É claro que fiquei muito surpresa quando vi fotinho com corações, ou seja, estão namorando. Acho isso maravilhoso! Estamos separados há um tempo. Ele tem a vida dele. Tem 30 anos, quero mais é que seja feliz com quer que seja.”

Além de desejar a felicidade do ex, a atriz lembrou que a decisão da separação partiu dela e que também se sente bem atualmente. “Fui eu quem decidiu separar, quem tem dinheiro na conta, ou seja, não preciso de marido para nada. Além disso, ainda sou bonita e bem sucedida. Imagina quem não tem isso? Eu tenho uma vida preenchida, graças a Deus.”

