Fernanda Vasconcellos: “Pensam que sou sensível, mas encaro e supero qualquer parada”

A carinha de anjo e o sorrisão são as marcas registradas da atriz

Foto: Divulgação

É bem verdade que, à primeira vista, o rosto de princesa da atriz paulistana Fernanda Vasconcellos, de 28 anos, dá a impressão de que a moça é capaz de conquistar qualquer coisa facilmente, só com o olhar cativante e o sorriso aberto. Mas isso é um engano daqueles, viu? A intérprete da Malu de Sangue Bom conta que, assim como sua personagem, é do tipo que vai à luta. Duvida? Ela já enfrentou a balança e o excesso de peso até chegar ao corpão atual e superou o bullying na escola. “Busco me conhecer mais e estudar sempre para não cair no vazio”, filosofa a eterna mocinha das novelas.

A mocinha da história

Quando viveu Betina em Malhação (2005), seu rostinho de anjo já indicava que seria a primeira mocinha de muitas. Dito e feito: até Malu de Sangue Bom foram seis boas moças e nenhuma vilã! Mas Fernanda não estreou na TV nas novelas! Antes fez comerciais, foi figurante no programa Fantasia e dançarina no Domingo Legal, ambos do SBT.

Chocolatinho

Aos 19 anos, a bela, que é ex-gordinha, apelou para a lipoaspiração. Hoje, para manter a barriga chapada e os 49 kg, come muita fruta e evita refrigerante (que a-do-ra!). A vontade de comer doces ela tapeia com um pedacinho de chocolate 70% cacau. “Também pratico corrida sempre que tenho tempo e não como carboidrato à noite.”

Garota decidida

Muito pé no chão, Fernanda ressalta que nada na sua vida foi conquistado facilmente. Até conseguir um papel na TV, escutou muitos “nãos”. Esse foi o motivo que levou seu pai a convencê-la a fazer faculdade de direito (que não concluiu, porque recebeu o “sim” da Globo!). No amor não é diferente: quando questionada se já teve uma paixão platônica como Malu, é incisiva: “Não me apaixono por fantasias”. Uau!

Prova do Espelho

“Sou vaidosa, mas não sou escrava da vaidade”, diz a atriz, que não sai sem máscara para cílios, corretivo e blush cremoso. “Não durmo com maquiagem e, agora que meus fios estão loiros, faço hidratação toda semana.”

Bullying superado

No começo da carreira, quando estudava num colégio público, Fernanda tinha certos privilégios, como fazer provas em dias diferentes, porque trabalhava na TV. Daí já viu, né? Ela quase apanhou por isso e teve o cabelo cortado pelas colegas! Que horror! No final, foi transferida de escola e deu a volta por cima. “Pensam que sou sensível, mas encaro e supero qualquer parada”, já chegou a afirmar em entrevista à revista NOVA.

Coração apaixonado

Ela faz o tipo reservada e foge de perguntas sobre relacionamento. “Estou feliz”, desconversa, com um sorriso largo no rosto. Ela conseguiu que seu atual namoro ficasse blindado dos paparazzi por sete meses até revelar, em março deste ano, que estava com o apresentador Cássio Reis. Apaixonado, ele é bem menos contido e vive declarando seu amor nas redes sociais. Ahhh, o amor!