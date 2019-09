Ana Maria Braga aproveita as férias para ir à França

A partir de segunda-feira (16), Ana Maria Braga e Louro José vão tirar férias do Mais Você, da Rede Globo, do qual ficarão afastados por duas semanas. Durante esse período, o programa será comandado por Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini, que já participou do programa como repórter.

No final do último episódio da semana, no dia 13, a apresentadora revelou que ela e “Lourinho” iam tirar 15 dias de férias e anunciou quem seriam os responsáveis pelo programa enquanto eles estivessem fora. Ainda, comentou que tem certeza de que o programa estará em boas mãos e celebrou seu merecido descanso.

Ana Maria Braga vai para a França, segundo a jornalista do jornal O Globo, Patrícia Kogut. Lá, ela deve pegar um trem em Paris e ir até a região de Borgonha, onde alugará e pilotará uma embarcação, visitando várias das cidadezinhas da região, conhecida por seus ótimos queijos e vinhos.

