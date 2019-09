Sandra Annenberg recebe homenagem de Fátima Bernardes no Instagram

Sandra Anneberg está para começar uma nova fase de sua vida na Rede Globo. Depois de se despedir do Jornal Nacional no primeiro semestre do ano, a apresentadora também se despediu do Jornal Hoje, na última sexta (13), e tem recebido muitas homenages pelo seu trabalho. Uma delas veio de ninguém menos que Fátima Bernardes.

A antiga âncora do Jornal Nacional e atual apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes disse que a despedida da colega do Jornal Hoje foi linda e também comentou sobre o momento em que ambas se conheceram. A foto compartilhada mostra as duas bastante jovens, trabalhando no Fantástico, também da Globo. Confira:

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A homenagem feita por Fátima certamente não foi a única. Sandra tem recebido belas mensagens de seus colegas. César Tralli, por exemplo, também aproveitou a oportunidade para declarar sua admiração pela nova apresentadora do Globo Repórter, e não deixou de dar as boas-vindas à novela colega do Jornal Hoje, Maju Coutinho.

Leia também: “Estamos grávidas juntas”, disse Tata Werneck sobre coincidência com amiga

+ William Bonner e Renata Vasconcellos recebem presente especial no JN

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?