Twitter oficial da Família Real contradiz declaração da Rainha

Lembra quando em setembro o Palácio de Buckingham fez questão de dizer que a Rainha Elizabeth não assiste a The Crown? Pois é, não é bem assim não. Mas antes de contar como a Família Real se contradisse, um aviso para quem ainda não começou a ver a terceira temporada da série: tem spoiler.

The Crown: Temporada 3

Alguém que cuida da conta oficial da Família Real no Twitter decidiu se manifestar para fazer uma crítica. E não é sobre a conturbada relação entre príncipe Charles e os pais, nem ao discurso diferente que Charles fez quando foi coroado príncipe de Gales ou nem mesmo a omissão da famosa tentativa de sequestro da princesa Anne. Aparentemente se irritaram mesmo com a cena de abertura da 3ª temporada. A série recomeça com uma excelente sacada para mostrar a transição do tempo. Vemos a foto da Rainha jovem, interpretada por Claire Foy. Ouvimos a voz de Olivia Colman, a ‘nova’ Elizabeth e vemos a foto ‘dela’ em um novo selo. As duas, lado a lado. A cena é poderosa.

Porém, o twitter oficial dos Windsor, sem citar The Crown, achou necessário fazer uma ‘correção’. “Essas fotos de Sua Majestade tiradas de por Dorothy Wildling, em 1952, foram usadas como base da imagem da Rainha nos selos de 1953 a 1971. Em duas sessões, Wildling registrou 59 imagens da Rainha”, diz o post.

E vão além com um segundo comentário. “A efígie da Rainha, que passou a fazer parte dos selos ingleses a partir de 1967, é abertamente considerada como uma das melhores reproduções e imagens icônicas do mundo. Já foi reproduzida algo como 220 bilhões de vezes, em mais de 130 cores”, diz outro tweet.

Como álibi, pode-se alegar que o post foi justamente feito em referência à visita da Rainha à Sociedade Filatélica Real, na terça (26), que também tem um museu de selos.

Pode até ser uma enorme coincidência, mas que o timing e referência deram uma pequena bandeira de que alguém tem assistido à série, isso sim ficou bem suspeito.

