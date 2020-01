‘Fake news’ complica a situação de Danilo na cadeia em ‘Espelho da Vida’

Se você acha que notícias falsas pipocam apenas aqui no mundo fora da ficção, fique sabendo que as fake news estarão também em ‘Espelho da Vida‘ para atormentar a já sofrida vida de Danilo (Rafael Cardoso). O rapaz foi preso porque planejava uma fuga com Julia (Vitória Strada), e o motivo para o encarceramento é o suposto roubo de joias da família de sua amada.

Na verdade ele apenas vendeu as joias para bancar a fuga. O problema é que o maléfico Eugênio (Felipe Camargo) tem os contatos certos para qualquer mutreta: o pai raivoso de Julia conseguiu convocar uma pessoa que desse um falso depoimento, incriminando Danilo e impedindo de vez a fuga da moça.

Será que Danilo conseguirá fugir dessas denúncias falsas? Isso você saberá acompanhando o resumão de ‘Espelho da Vida’:

Segunda-feira, 25 de fevereiro – Eugênio compartilha maldades com Gustavo Bruno

Preso e sem chance de sair, Danilo descobre que a única forma de se livrar da cadeia e voltar a pintar seus quadros na cachoeira é se Julia depor a seu favor. Isabel (Alinne Moraes) até tenta seduzir Alain (João Vicente de Castro), mas o diretor de novelas não cai nesse truque (repetido pela enésima vez).

–

Por motivos que não entendemos, Eugênio conta todos os seus plano e segredos para o igualmente vilão Gustavo Bruno. Alain entra em contato com a psicóloga Letícia (Letícia Persiles).

Terça-feira, 26 de fevereiro – Julia Castelo é intimada a depor

Isabel dá uma provocada no espírito obsessor de seu ex e toma um susto. Enquanto isso, no passado, a jovem Dora comenta o quanto não gosta de sua vida toda humilde, mostrando um lado mais ganancioso dessa moça.

–

Piedade (Júlia Lemmertz) até tenta impedir que Julia vá até a cadeia ver Danilo, mas a mocinha recebe uma intimação para depor. Enquanto isso, Eugênio faz ameaças para Danilo, caso sua filha não aceite se casar com o Gustavo Bruno.

Quarta-feira, 27 de fevereiro – Julia aceita se casar com Gustavo Bruno

Como não é nem louca de ameaçar a vida de seu amor, Julia topa se casar com o odioso Gustavo Bruno. Porém, escondidinha, a garota consegue mandar uma carta para Danilo na cadeia.

–

Disposto a tirar Danilo de vez da jogada (sem que precise matá-lo, porque isso terminaria a novela já essa semana), Eugênio tenta incriminar o pintor. Já Gustavo Bruno se jogou nas dicas de presentes de Dia de São Valentim atrasado e deu rosas brancas para Julia.

Quinta-feira, 28 de fevereiro – Alain tem novos questionamentos

Albertina (Suzana Faini) inventa uma fake news e diz que Danilo lhe roubou as joias. Por outro lado, Cris confessa que ela quem deu as joias para o amado. A verdade, porém, faz com que Eugênio fique louquíssimo e prenda a própria filha no quarto. No presente, Alain começa a se perguntar se sua vida passada não seria o assassino de Julia Castelo.

–

Sexta-feira, 01 de fevereiro – Julia vai em busca da verdade

Prestes a ser transferido para a prisão de verdade, Danilo é poupado após um depoimento da madre. Julia Castelo coloca Albertirna, a espalhadora de fake news, na parede. Esperamos barraco dos fortes.

–

Com a filha doente, Isabel coloca os planos de maldade de lado para pedir ajuda a Alain. No passado, Nestor sofre um acidente causado pelos malvados.

Sábado, 02 de março – Letícia é convidada a vir ao Brasil

Cris explica pela enésima vez que não vai rolar nada com Gustavo Bruno, e que ela ter aceitado o casamento foi apenas para não irritar seu pai um pouco violento.

–

Grace (Patrycia Travassos) percebe que o espírito obsessor estava no quarto da filha de Isabel. Letícia recebe um convite para deixar a Europa e embarcar numa palestra em Minas Gerais (lugar que acontece a novela, olha que coincidência). Alain vai com a filha e Isabel para o Rio de Janeiro.