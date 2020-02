Escrito nas Estrelas: Daniel tenta fazer contato

Daniel consegue que Viviane sinta

sua presença

Foto: Divulgação – Rede Globo

Não está nada fácil para Daniel (Jayme Matarazzo) aceitar que não faz mais parte do mundo dos vivos. O rapaz cismou que se comunicará com seus familiares e tenta desesperadamente fazer contato com eles. Primeiro, envia uma mensagem para Ricardo (Humberto Martins) por meio de uma vidente, sem sucesso. Mas o espírito do jovem, que insiste em ficar perto de Viviane (Nathalia Dill), consegue que a moça sinta sua presença no momento em que ela faz uma prece para ele.

Ricardo pensa no filho e Daniel tenta falar com o médico. Seth (Alexandre Rodrigues), o anjo da guarda de Daniel, reprova o comportamento de seu protegido e o tira de perto do pai. O jovem fica arrasado por ninguém conseguir vê-lo, mas aliviado ao saber que Viviane vai trabalhar na casa de Ricardo.