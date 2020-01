“Chernobyl” é o nome da série mais comentada do momento e a razão é surpreendente. Lançada pela HBO no dia 6 de maio, a produção alcançou o primeiríssimo lugar dentre as séries mais bem avaliadas do IMDb. A soma das notas dadas aos quatro primeiros episódios é 9,6. Em segundo lugar vem “Planeta Terra II”, com 9,5 pontos e, do terceiro ao sexto colocados, todos têm nota média de 9,4.

Para quem não sabe, o IMDb é a maior base de dados do mundo a respeito de audiovisual. Além de disponibilizar todo tipo de informações sobre filmes e programas de TV, a plataforma também possibilita que os usuários deem notas às produções e publiquem críticas sobre elas. Qualquer pessoa pode se cadastrar e fazer seus reviews.

Dessa forma, o IMDb é alimentado com milhões de avaliações todos os dias e, por mais que o gosto pessoal de cada usuário seja muito particular, por conta do enorme volume de críticas e notas, a plataforma acaba sendo uma fonte relevante quando a gente busca saber o que o público está achando sobre determinado filme ou série.

Sendo assim, ver que uma série passou para o primeiro lugar do ranking é algo surpreendente.

Depois de entregar um desfecho decepcionante em “Game of Thrones”, a HBO volta a ser ovacionada com o lançamento de “Chernobyl” e, para quem é fã de séries, essa é uma excelente notícia, não é mesmo? A título de curiosidade: GoT tem nota média de 9,4 no IMDb e o último episódio da série soma míseros 4,3 pontos.

Voltando a “Chernobyl”, como o nome entrega, a trama gira em torno da tragédia da Usina Nuclear de Chernobil, que aconteceu em 1986 na Ucrânia. No trailer de lançamento, a promessa é de que a a série revela a história não contada dos bastidores do desastre – focando em figuras poderosas e revelando vários podres, lógico.

A catástrofe de Chernobil é considerada o pior acidente nuclear da história. O incêndio da usina resultou na liberação de uma quantidade insana de material radioativo e até hoje é muito perigoso visitar aquela região.

“Chernobyl” é protagonizada por Jared Harris (de “The Crown” e indicado ao Emmy por “Mad Men”), Stellan Skarsgård (de “Melancolia” e “Gênio Indomável”) e Emily Watson (indicada ao Oscar por “Hilary e Jackie” e “Ondas do Destino”). O roteiro é assinado por Craig Mazin e direção por Johan Renck.

Aqui no Brasil a série é transmitida pela HBO às sextas-feiras, na faixa das 21 horas. Os episódios são liberados ao mesmo tempo na HBO GO e, através da plataforma, já é possível ver os três primeiros episódios.

Para assistir de graça, basta baixar a HBO GO através do celular ou tablet – com sistema Android ou iOS. Durante sete dias você pode fazer o teste gratuito do streaming e, depois disso, a taxa é de R$ 34,90 por mês. Também há a opção de assinar o plano anual, cujo preço é de R$ 339,90.