“É claro que ninguém fica bem com uma separação”, diz Roger Flores à CONTIGO!

Deborah Secco e Roger Flores

Foto: Washington Alves

O sonho de construir uma família com Roger Flores, 34 anos, acabou para Deborah Secco, 33. O ex-jogador, hoje comentarista de futebol, que faria quatro anos de casado com a atriz em junho, saiu da casa que dividia com ela, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no início deste mês.

Fontes ligadas a Deborah contam que ela não estaria mais aguentando a vida de “solteiro” que Roger queria levar, mesmo tendo trocado alianças em um casamento de conto de fadas, celebrado em um castelo em Itaipava, na região serrana do Rio, em 2009. “Houve um desgaste da relação por causa das coisas que ele fez a vida inteira. Ele não aprende, não toma jeito. Chega uma hora em que a pessoa cansa. Dessa vez, ela me parece irredutível”, contou uma amiga de Deborah à CONTIGO!. Esta não é a primeira vez que os dois se separam.

Após nove meses de casamento, o casal rompeu. Na época, o motivo foi o caso que ele teve com a socialite mineira Cristina Guimarães, 25, e que se tornou público. O então jogador atuava no Cruzeiro e morava em Belo Horizonte. Também na capital mineira, Roger teria se envolvido com a modelo Rafaela Gewehr, 20, vencedora do concurso Menina Fantástica. Em meados de 2010, porém, ele teria se arrependido e pedido para voltar, e a atriz o perdoou.

Em uma reportagem à CONTIGO!, em 2011, Deborah foi categórica: “Nunca, em nenhum momento, Roger me traiu”. Agora, ela teria pesado se a relação tinha futuro. E avaliou que não. “Eles têm personalidades muito diferentes. Deborah é caseira, totalmente família, tem poucos amigos… Ele é o oposto: adora sair à noite”, disse a amiga.

Procurada por CONTIGO!, Deborah não quis se pronunciar. No Twitter, na quarta-feira (10), porém, ela desabafou: “Meu refúgio está em Deus. Ele é minha coragem. Ele me dá força para vencer as dificuldades. Deus é tudo para mim!” A atriz está levando uma vida normal. No sábado (20), comemorou o aniversário de 32 anos da irmã, Bárbara, no Rio. Durante a semana, tem gravado a série “Louco por Elas”, no Projac, e estuda projetos para cinema.

Em junho, Deborah participará do filme “Confissões de Adolescente”, uma adaptação da série de 1994 que impulsionou sua carreira. Apesar da crise, Roger também manteve seus compromissos profissionais. Na quinta-feira (18), passou a noite em São Januário, onde comentou a Copa Libertadores da América, e já estava sem a aliança. Pelo telefone, confessou que não está reagindo bem ao fim do casamento. “A gente nunca se expôs e não vai ser agora que isso vai acontecer. Mas é claro que ninguém fica bem com uma separação.”

Leia reportagem completa na edição 1962 da CONTIGO!.