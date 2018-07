Dona do hit da Copa, Ludmilla muda letra depois de derrota

Assim como qualquer brasileiro, a cantora Ludmilla também demonstrou tristeza após a derrota da seleção pentacampeã. Para grande parte do Brasil, o sonho do Hexa acabou assim que o juiz apitou o final do jogo contra a Bélgica (que acabou em 2 a 1 para a seleção européia).

Logo primeiro jogo do Brasil no mundial, no dia 17 de junho, a cantora adaptou seu Hit “din din din”, pedindo que os jogadores Neymar e Gabriel Jesus fizessem um gol para ela. A versão teve tanta repercussão que ficou conhecida como Hit da Copa.

Nos comentários do vídeo que Ludmilla postou no Instagram, o camisa 10 da seleção brasileira respondeu para a cantora, garantindo que faria os gols pedidos. “Din din din pode deixar comigo sim”, escreveu o jogador.

No entanto, agora que o Brasil está fora da Copa do Mundo, a dona do hit mudou a letra, para deixar registrada a tristeza que sentiu, por ter sua seleção eliminada. No Twitter, ela escreveu: “din din din Eu to triste até pra rima”.

Din din din Eu to triste ate pra rima — LUDMILLA (@Ludmilla) July 6, 2018

