Como o príncipe William quebrou o protocolo para agradar a seleção

Entre as funções que príncipe William tem dentro da realeza britânica, está o cargo de presidente da Federação Inglesa de Futebol. Seu envolvimento com a seleção britânica é tão forte que ele quebrou um protocolo real para elogiar os jogadores pela vitória contra a Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2018 na terça-feira (3).

William usou o perfil do Palácio Kensington no Twitter para enviar uma mensagem em primeira pessoa ao time. “Não posso estar mais orgulhoso da seleção inglesa – uma vitória nos pênaltis. Conquistaram seu lugar nas quartas de final do Mundial e devem saber que todo o país estará com vocês neste sábado. Vamos Inglaterra!”, escreveu, em inglês, logo antes de assinar o tweet com a letra “W” ao final. No sábado (7), eles encaram a Suécia.

Pelo protocolo, os membros da família real não estão autorizados a usarem as redes sociais para se expressar dessa maneira. O padrão, no caso dos filhos do príncipe Charles e de suas esposas, é o Palácio de Kensington soltar uma nota em nome deles escrita em terceira pessoa. A seleção está com moral com seu presidente, não é mesmo?