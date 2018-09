Dois anos após sua morte, Domingos Montagner recebe homenagem tocante

O Instagram foi a ferramenta usada por Carolina Dieckman para uma bonita homenagem a Domingos Montagner na noite do último sábado (15).

Na rede social, a atriz compartilhou duas imagens ao lado do amigo seguida de um texto carinhoso dedicado a ele com os dizeres “sobre quando ele foi embora”.

Segundo Carolina, a data em que Domingos faleceu coincidiu com o chamado “inferno astral” da atriz, aquele período de um mês antes do aniversário conhecido na astrologia, no qual algumas questões costumam dar errado ou situações negativas são vivenciadas pelo aniversariante. “Infernos astrais existem”, comentou a atriz que faz aniversário neste domingo (16).

Ao amigo, Carolina não escondeu a falta que sente do companheiro de trabalho.”Vou sempre lembrar, Domingos. E te guardar… bem fundo. Saudade de você.”

Domingos morreu em 15 de setembro de 2016 durante gravação da novela em que trabalhava na época, Velho Chico, da Rede Globo. O corpo do ator foi encontrado no Rio São Francisco após mais de 5 horas de busca.

Durante as gravações do folhetim das 21h, o artista deu uma pausa após o almoço e decidiu dar uma mergulho acompanhado da colega – seu par romântico na trama – Camila Pitanga, mas não voltou à superfície.

Domingos era casado há 14 anos e pai de três filhos. Em 2014, quando interpretava Raimundo Fonseca em “Jóia Rara”, ele conversou com CLAUDIA sobre carreira e vida pessoal. Na ocasião, ele contou que, apesar da carreira de galã na televisão, sua paixão é incorporar no circo um palhaço de nome Agenor, pela sensação de pisar no picadeiro e arrancar gargalhadas.

Leia mais: Camila Pitanga desabafa sobre morte de Montagner: “Ele me salvou”