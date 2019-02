Deise Cipriano, do Fat Family, morre aos 39 anos

Deise Cipriano, do grupo Fat Family, morreu na tarde desta terça-feira (12). A cantora lutava contra um câncer no fígado desde o ano passado. A informação foi divulgada pelo programa A Tarde É Sua e confirmada pela assessoria de imprensa do grupo.

Ela teve náuseas, febre e dificuldade de comer e foi encaminhada para Centro de Atendimento de Intercorrências Oncológicas, em São Paulo. Depois, foi internada no Instituto do Câncer na segunda (11). Pela manhã desta terça, ela sentiu muita falta de ar e teve queda de pressão arterial.

A cantora chegou a ser sedada e entubada, mas não resistiu.