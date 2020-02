Danielle Winits grávida de Jonatas Faro?

Dani Winits aparece em shopping

com barriguinha suspeita

Foto: AgNews

Desde o dia 13 de abril, quando apareceram em público trocando carinhos num restaurante carioca, Danielle Winits e Jonatas Faro estão mais juntos do que nunca. E os dois podem ter um motivo a mais para comemorar: segundo uma fonte, a estrela, que já é mãe de Noah, de 2 anos e meio, do antigo casamento com Cássio Reis, estaria grávida do segundo filho. Agora, de Faro.

No dia 11 de maio, Dani e Jonatas foram flagrados num shopping da zona sul do Rio de Janeiro. No caminho para uma tabacaria local, onde trocaram muitas carícias, Dani apareceu descendo uma escada rolante com uma barriguinha mais saliente, o que confirmaria a suposta gestação da bela, recém-separada de Cássio. A estranheza é pelo fato de Dani estar sempre em perfeita forma física e ser adepta de malhação.

Procurada pela reportagem, a assessoria pessoal da atriz não negou nem confirmou a notícia da gestação: “Nós não estamos tratando da vida pessoal da Dani, por isso não podemos nos pronunciar sobre o assunto”. Nossa reportagem entrou em contato com Jonatas e o jovem negou que a amada esteja esperando um filho seu. “Não, que é isso! Tadinha da Dani, ela não está grávida, não. Foi apenas o ângulo de como a foto foi tirada”, explicou o artista.

A mãe de Dani, Nádia Winits, também desmentiu que a estrela esteja esperando o segundo herdeiro. E afirmou desconhecer qualquer assunto relacionado à chegada de mais um netinho. A diretoria do musical Hairspray comunicou que Dani continua em cartaz com a peça até o final da temporada em São Paulo, em junho.