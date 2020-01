Conheça os possíveis finais de Régis e Josiane em “A Dona do Pedaço”

Agatha Moreira e Reynaldo Gianecchini gravaram três finais diferentes para a novela “A Dona do Pedaço” na noite de quarta-feira (20). De acordo com o portal “Notícias da TV”, os intérpretes de Josiane e Régis passaram a última madrugada gravando as cenas no Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, em São Paulo. O final escolhido por Walcyr Carrasco, autor da novela, irá ao ar na sexta-feira (22).

Jo e Regis se converteram depois de se sentirem “tocados por uma força maior”. Nesta quinta (21), inclusive, ele anunciará que vendeu sua importadora de vinhos e vai trabalhar com arrecadação de verbas para obras da igreja que frequenta. Já Josiane terá a pena reduzida. No último capítulo, cerca de 4 anos se passarão e ela sairá da cadeia, se juntando a um grupo de missionários evangélicos.

No primeiro final gravado, Régis descobrirá que foi enganado por Jo. Ao ser desmascarada, ela jogará o ex-amante do alto do Elevado. Na segunda opção, Josiane atropelará Régis e roubará todo o dinheiro coletado por ele para as obras sociais.

A última opção mostrará os dois personagens se unindo para aplicar um golpe contra os evangélicos. Com o dinheiro roubado, eles fugirão e acabarão a trama juntos. Uma quarta opção teria sido considerada por Walcyr Carrasco, mas foi cancelada antes mesmo da gravação. A cena mostraria que Régis se tornou um moradores de rua.