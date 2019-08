Claudia Rodrigues desabafa sobre volta à Globo: “esperando convite”

Depois de seis anos se recuperando de uma recaída da esclerose múltipla, doença degenerativa qual foi diagnosticada em 2000, a atriz e comediante Claudia Rodrigues, 48 anos, espera um convite da Globo para voltar à TV. Em 2018, ela foi recontratada pela emissora após uma decisão judicial.

A atriz, que ficou famosa com personagens como Marinete (de “A Diarista” ) e Thalía (do famoso bordão “vou beijar muuuito”, na “Escolinha do Professor Raimundo”), descobriu a grave doença nos anos 2000. Sua saúde teve uma piora significativa durante as gravações do seriado do qual era protagonista. Após o fim da série, a atriz foi demitida pela Globo em 2015 e resolveu entrar na justiça contra a emissora para exigir seus direitos legais e venceu. Agora, deseja voltar a atuar na TV.

Apesar da decisão e do contrato ter sido retomado, Claudia ainda não recebeu nenhum convite da Globo para voltar ao ar. A atriz abriu o jogo sobre o assunto em uma recente entrevista site UOL Notícias. “Tenho vontade de trabalhar, espero que queiram que eu trabalhe de novo com eles. Não tenho nada em vista, só quero trabalhar”, afirmou.

Somente em 2019, Claudinha foi internada duas vezes e chegou a ficar sem os movimentos dos pés por alguns dias por conta de complicações no quadro. Mas a atriz que, em 2015, fez um transplante de células-tronco, segue otimista e confiante. Enquanto o convite da emissora carioca não acontece, ela vem retomando a carreira nos palcos. A comediante se dedica atualmente ao próprio stand-up, “De Cara com Claudia Rodrigues” e o infantil “Menino Repolho” e se apresenta na próxima segunda-feira (19) no 3° Comedy Brazilian Club, em Curitiba, Paraná.

