Em cadeira de rodas, Claudia Rodrigues vai ao velório de Lúcio Mauro

Claudia Rodrigues chegou de cadeira de rodas ao velório do humorista Lúcio Mauro hoje no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A atriz estava acompanhada de sua empresária, que a ajudou a levantar da cadeira para poder beijar o rosto do amigo.

“Só vim porque tinha que ajeitar ele bem lindo pra chegar lá em cima e encontrar com Jesus, coisa mais importante pra ele”, disse Claudia. Ela e Lúcio trabalharam juntos no Zorra Total interpretando o casal Fernandinho e Ofélia.

Claudia sofre de esclerose múltipla e ficou internada por mais de duas semanas em São Paulo. Ela recebeu alta no início de abril e está fazendo fisioterapia para tentar recuperar os movimentos.

Lúcio Mauro morreu, aos 92 anos, na noite de sábado. Ele estava internado há quatro meses no Rio de Janeiro com problemas respiratórios e morreu de falência múltipla de órgãos.

