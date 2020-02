Claudia Raia nega que esteja vivendo novo romance

O beijo de Claudia e Mario foi

no rosto, viu, gente?

Foto: AgNews

Separada oficialmente de Edson Celulari desde o dia 17 de agosto, Claudia Raia, que faz a esfuziante Jaqueline em Ti-ti-ti, tem sido vista ao lado de amigos na noite carioca. Como você vê aqui, na sexta, 10, por exemplo, ela foi fotografada beijando um rapaz no rosto na porta do restaurante Antiquarius, no Rio, e isso bastou para que os boatos sobre um suposto romance se espalhassem.

Na verdade, o homem que Claudia beijou carinhosamente é Mario Canivello, seu assessor de imprensa e de muitos outros famosos, como Chico Buarque, Marisa Monte, Cauã Reymond e Marieta Severo.

“Se estamos namorando? Isso não faz o menor sentido. Nestas fotos a Claudia está me beijando no rosto! Trabalhamos juntos há 23 anos!”, declarou Canivello. Por intermédio do próprio assessor, a estrela mandou avisar: segue sua vida solteira após o divórcio.