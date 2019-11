Celso Portiolli publica vídeo aos prantos após morte de Gugu

Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal, que era comandado por Gugu Liberato anteriormente, compartilhou um vídeo emocionado em suas redes sociais para falar sobre a morte do amigo.

Na publicação, ele conta que estava indo visitar sua mãe, quando recebeu a notícia da morte de Gugu.

“A pior notícia dos últimos tempos. Quem tá precisando de colo seu”, disse Celso. Na legenda, ele ainda escreveu: “Meus profundos sentimentos aos familiares do Gugu. Cuida meu Pai, conforta Deus, pega no colo essa família q tanto sofre agora com essa perda. Que dor estou sentindo no meu peito”.

