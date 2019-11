Após a notícia do falecimento do apresentador Gugu Liberato, famosos usaram as redes sociais para lamentar a perda do amigo e colega de trabalho, que sofreu uma queda dentro da sua casa em Orlando, nos EUA, nesta quarta-feira (20).

Leia também: Gugu Liberato morre aos 60 anos após acidente doméstico

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga compartilhou um vídeo de um momento descontraído que teve com Gugu nos palcos. “Muito triste, muito triste… eu lamento muito sua partida. Meus sentimentos e minha solidariedade à família. Descanse em paz”, escreveu Ana. Já Fátima Bernardes comentou que não chegou a conhecer o apresentador pessoalmente, mas que não tinha como não se comover com a perda. “Gostaria de deixar aqui os meus sentimentos pra família, amigos e milhões de telespectadores e admiradores. Que Deus conforte a todos”, lamentou.

Confira abaixo as publicação feitas em homenagem ao jornalista.

Ana Maria Braga

Fátima Bernardes

Angélica

Luciano Huck

Ludmilla

Rodrigo Faro

Patrícia Poeta